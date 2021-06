Sira Ndiaye, députée Apr : « Nous avons une opposition opportuniste et malhonnête»

A l’instar de ses autres collègues députés de la mouvance présidentielle, Sira Ndiaye n’a pas été tendre avec les membres de l’opposition parlementaire. Ce, vendredi, lors des débats pour le vote des projets de loi n°10/2021 modifiant la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal et du n°11/2021 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale soumis au vote à l’Assemblée nationale, elle a soutenu que vu le contexte actuel marqué par les menaces du terrorisme à travers le monde et surtout dans le Sahel, il est important d’harmoniser les textes législatifs du Sénégal avec les conventions internationales signées. « Nous allons voter la loi sur les actes terroristes et le piratage maritime. Et, nous n’avons pas besoin de faire tout ce bruit. En écoutant parler les opposants, nous avons l’impression que le pays est à feu et à sang. Mais, ils doivent savoir que le projet de loi va passer », a fait savoir, u' peu plus tôt, la parlementaire membre de l'Alliance pour la République (Apr) à Mbour.







« Pourquoi vous avez peur de cette loi ? La loi est générale et impersonnelle »





Avant d’avertir : « Nous n’accepterons pas que ce qui s’est passé au mois de mars dernier se reproduise. Il faut que cela soit très clair puisque cela n’a rien à voir avec le projet de loi ».





Poursuivant, la députée de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) de faire savoir que les autorités sénégalaises ont le devoir de protéger les citoyens qui les ont élus. « Les forces de défense et de sécurité sont là pour tous les Sénégalais. La démocratie n'est pas l’anarchie. On n’interdit pas les marches mais il faut le faire dans le respect des lois et règlements du pays », sert-elle.





Toujours à l’encontre des députés de l’opposition, Sira Ndiaye balance: «Pourquoi vous avez peur de cette loi ? Elle ne vous vise pas. La loi est générale et impersonnelle. Vous ne pouvez pas manipuler le peuple. On n’en est pas encore au 3ème mandat et c’est le Conseil Constitutionnel qui valide les candidatures». Avant de lâcher : « Nous avons une opposition opportuniste et malhonnête ».