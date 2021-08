Sit-in à Gaspard Kamara : Les agents de santé réclament leur prime Covid

En sit-in, ce matin, les travailleurs de la santé réclament leur prime Covid estimée à 300 000 F CFA. Devant le centre de santé Gaspard Kamara, ces agents de santé ont déversé leur bile.



Ces derniers disent qu’ils sont laissés en rade par les autorités. Pour Abdoulaye Malick Guèye, délégué du personnel du Samu municipal de Dakar, la prime Covid que le président de la République a bien voulu allouer aux travailleurs de la santé, n’a pas été répartie de manière équitable.



Il dit : «Nous avons constaté qu’une partie des travailleurs a reçu, mais une autre partie n’a rien perçu. Certains ont reçu 300 000 F, alors que d’autres ont été laissés en rade.»



Par ailleurs, il juge les salaires dérisoires, alors que les paramédicaux sont relégués au second plan, depuis l’arrivée de Macky Sall au pouvoir.



«Les paramédicaux, depuis l’avènement de Macky Sall au pouvoir au Sénégal, n'ont rien eu. Les médecins ont eu une prime de représentation médicale, une prime de responsabilité médicale d’un montant total de 450 000 F ajoutés à leur salaire de plus de 900 mille ; ça fait 1 350 000 F, alors que les paramédicaux qui sont dans les structures sanitaires, qui y passent la nuit, y passent la journée ont des salaires dérisoires de 100 000, 200 000 F», fulmine-t-il.



Selon le porte-parole du jour, le ministre de la Santé et de l’Action sociale est le seul responsable. «Nous avons parmi nous des éléments qui sont décédés et nous avons aussi certains qui sont actuellement infectés, qui sont chez eux. Donc, nous sommes là. On nous dit que nous sommes les soldats par rapport à cette pandémie, mais des soldats qui ne sont pas motivés. Et pourtant, nous sommes des agents de santé ; nous travaillons nuit et jour pour satisfaire les populations sénégalaises».



Pourtant, selon iRadio, ces agents de santé de Gaspard Kamara ne sont pas les seuls à ne pas avoir reçu la prime Covid. C’est le cas aussi à Nabil Choucair et à Ouakam.