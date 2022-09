Sit-in au ministère de l’Elevage: 8 agents arrêtés, des heurts notés

Les travailleurs de l’Élevage comptent mener leur combat jusqu’au bout. Leur but, c’est d’obtenir gain de cause. En grève depuis quelques jours, ils ont organisé un sit-in à la Sphère ministérielle de Diamniadio, après leur rencontre avec la presse tenue, le 27 août dernier. Contre toute attente, des heurts s'y sont déroulés. Ainsi, des agents ont été dispersés par les gendarmes à coups lacrymogène. Selon notre source, «la situation a été tellement tendue ». «Le garde-corps du Ministre de l’Elevage, aly Saleh Diop a dégainé son arme contre les travailleurs venus dialoguer avec l’autorité », a-t-elle signalé. Toujours, d’après des informations reçues, 8 agents du ministère sont actuellement détenus dans les locaux de la Brigade de gendarmerie de Diamniadio.