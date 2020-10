Situation en Guinée et en Côte d’Ivoire: Ousmane Sonko sort de sa réserve et attaque Macky Sall

Le leader du Pastef a réagi suite aux violences notées ces derniers jours en Guinée et en Côte d’Ivoire. Ainsi, Ousmane Sonko s’est voulu, on ne peut plus clair. « Nous ne nous prononcerons pas sur les détails de processus électoraux que nous ne maîtrisons pas. Cependant, notre position sur la Guinée et la Côte d’Ivoire reste sans équivoque », a-t-il d’emblée recadré sur sa page Facebook, ce samedi 24 octobre.





En effet, souligne-t-il, « dès lors que Alpha Condé et Alassane Ouattara n'ont pas droit à un troisième mandat, ils sont les seuls responsables de tout ce qui découlera de leur forcing ».





« C'est pourquoi, nous condamnons fermement les pertes en vies humaines et déplorons le silence prémonitoire de Macky Sall qui, pour rappel, n'avait pas hésité à engager la vie de nos soldats en Gambie et en Côte d’ivoire suite aux élections dans ces pays. Honte aux dirigeants de la CEDEAO et soutien absolu aux peuples guinéen et ivoirien ! », a-t-il laissé entendre.