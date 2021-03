Situation nationale : La coordination départementale APR et BBY de Thiès de prononce

Le Coordonnateur Départemental



Augustin TINE



Notre pays est traversé, depuis quelques jours, par une situation socio-politique marquée par des scènes inédites de violence, de saccages et de pillages de biens d’honnêtes citoyens qui, du point de vue de leurs formes mais aussi de leurs conséquences meurtrières ne sauraient être admis ni aux noms de l’adversité politique, ni de la morale.Il convient de rappeler pour le déplorer qu’à l’origine de tout ces troubles de la traditionnelle quiétude des citoyens sénégalais que nous sommes, on note l’appel à la violence ou résistance lancé par le Président du parti Pastef : Mr Ousmane SONKO attrait devant la justice par une plaignante : Mlle Adji SARR qui aurait eu maille à partir avec lui pour des histoires de mœurs. Ainsi, plutôt que d’aller courageusement devant les juridictions, affronter son accusatrice pour laver son honneur, le sieur SONKO n’a pas trouvé mieux à faire que de déplacer la question sur le terrain politique en y entrainant ses partisans et sympathisants pour lui servir de soutiens et de boucliers aux fins d’échapper à la justice. Soit dit en passant que devant les juridictions, chacun de ces protagonistes reste un citoyen jouissant naturellement de la présomption d’innocence ainsi que de ses droits à se défendre pour l’éclatement de la vérité.Tels sont, globalement et simplement, les faits qui continuent à valoir à notre pays l’embrasement quasi insurrectionnel de ces derniers jours.Cette regrettable situation qui a fini par éclabousser tout le pays n’a, malheureusement, pas épargné le département de Thiès, qui à son tour, a subi en certains endroits, la furie incontrôlée de ces bandes de malfrats aux desseins inavoués.En tout état de cause, la coordination départementale de Thiès s’interdit de rester muette face à cette évidente entreprise de détournement de situation sciemment menée pour se soustraire à une comparution devant la justice.C’est pourquoi, après une appréciation lucide et objective de cette situation, la coordination départementale APR et BBY de Thiès,de la gravité de la situation dans laquelle un tel état de fait plonge notre pays qui, jusqu’à présent, est considéré par les observateurs les plus sérieux comme un havre de paix et de stabilité ;des enjeux sécuritaires qu’une telle situation poserait dans le quotidien de nos concitoyens mais aussi dans la sous-région ;que cette affaire totalement privée comme il y en a tous les jours devant les cours et tribunaux ne devrait intéresser personne d’autre que les deux protagonistes, quand bien même le mis en cause serait un acteur politique chef de parti ;qu’à l’affut de cette situation se trouvent des forces tapis dans l’ombre pour travailler à déstabiliser l’un des derniers îlots de stabilité dans notre sous-région ;les efforts colossaux déployés par le Président Macky SALL et son gouvernement pour placer notre pays sur la rampe de l’émergence afin d’entrevoir un mieux-être pour nos concitoyens ;que ce qui s’est passé à Sweat Beauté ne saurait en rien engager la responsabilité du Chef de l’État et encore moins, de son gouvernement, plutôt préoccupés, en ces temps très durs de pandémie et de course effrénée pour les vaccins, à trouver les voies et moyens de soulager les souffrances de ses populations ;que lorsque l’on postule à conduire les plus hautes charges de l’État, toute attitude tendant à discréditer l’une de ses plus petites institutions devient dès lors condamnable voire impardonnable.- de considérer que le développement de notre cher Sénégal ne peut se faire dans la dispersion de nos efforts ni dans l’exacerbation des divisions et clivages préjudiciables à notre volonté d’émergence et appelle tous les fils et filles du département de Thiès à plus de mobilisation pour annihiler toute velléité de régression de la paix et de la stabilité qui sont les marques de fabrique de notre pays dans la sous-région.- d’appeler, de la même manière qu’il l’avait fait avant l’éclatement de ces regrettables troubles, ses partisans et sympathisants à un arrêt des actes de vandalisme ;- de considérer que son honneur réside dans la considération de la dignité de son vis-à-vis, en allant se laver dans la grande eau de la justice de ce pays qu’il prétend diriger demain.- de s’employer comme il l’a toujours fait, à conduire notre pays vers les horizons de développement que l’on s’est fixés tout en maintenant la cadence de la lutte pour sortir notre pays de cette pandémie qui devrait caporaliser les efforts de tout patriote sincère.- de continuer à veiller à une bonne administration et distribution de la justice pour tous les citoyens tout en garantissant leur égalité devant la loi.