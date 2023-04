Situation nationale : Le khalife de S. A. Fall Ndar recommande aux jeunes d'éviter de saccager les biens publics

Connu pour son franc-parler, le khalife de Serigne Abdoulaye Fall Ndar s'est prononcé sur la tension sociopolitique au Sénégal. Il appelle à préserver la cohésion sociale.







Dans ce dessein, Serigne Cheikh Bintou Fall recommande aux jeunes de ne plus saccager les biens publics. "Personne ne doit souhaiter accéder à la magistrature suprême du Sénégal par la violence, sinon elle aura d'énormes difficultés pour reconstruire le pays et réaliser ses ambitions. Et celui qui accède au pouvoir par les armes périra par les armes", avertit le chef religieux Baye Faal domicilié à Ndar Fall, dans le quartier Dianatou Mahwa de Touba.





Pour lui, l'homme doit cultiver et prôner la paix en toutes circonstances, et c'est Dieu qui donne le pouvoir à qui il veut.





À la classe politique, le khalife de Serigne Abdoulaye Fall Ndar invite à la retenue. "Le patriotisme est considéré comme un acte d'adoration à Dieu. Chacun doit faire son droit et respecter les institutions de la République. Mais les gouvernants doivent prêter une oreille attentive et être tolérants envers leur peuple. Car on ne peut pas parler de gouvernants sans les gouvernés", recommande Serigne Cheikh Bintou Fall.





Il s'exprimait devant la presse, à l'occasion des préparatifs du "ndogou" (mets copieux) offert au khalife général des mourides par la communauté des Baye Faal.