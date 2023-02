Situation politique du Sénégal : L’analyse de Cheikh Yerim Seck

En conférence de presse ce samedi, l’auteur du livre « Macky Sall face à l’histoire » a profité de l’occasion pour donner son avis sur le climat politique actuel. Sur l’affaire de diffamation opposant Mame Mbaye Niang à Ousmane Sonko, Cheikh Yerim Seck estime qu’elle peut être réglée par un accord entre les avocats des deux parties « autour d’un texte de démenti, de précision, de rectification ou de mise au point ».



Il ajoute : « Cette affaire n’en est pas vraiment une. Dans une démocratie d’opinion comme le Sénégal, on ne doit pas répondre à des idées par des plaintes ».



Pour le journaliste, d’autres dossiers doivent être au centre des priorités. « On doit aux 14 Sénégalais, qui ont perdu la vie, de faire toute la lumière sur le litige opposant Adji Sarr et Ousmane Sonko. Cette affaire doit être tranchée dans le strict respect du droit loin de tout souci d’élimination d’un adversaire politique. Macky Sall doit édifier les Sénégalais sur sa conduite en 2024 pour désamorcer la tension liée à la fixation due à cette échéance électorale. La société civile, les régulateurs sociaux comme les guides religieux, les communicateurs traditionnels doivent tous s’impliquer dans cette œuvre urgente de pacification du climat politique. »