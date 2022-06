Situation politique du Sénégal : Yaw a saisi Michelle Bachelet

Yewwi Askan Wi a finalement saisi Micheline Bachelet, Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’homme. L'objet de cette saisie étant de lui demander d’interpeler le gouvernement du Sénégal sur les violations massives des Droits de l’homme, les arrestations arbitraires de manifestants pacifiques, ainsi que d’élus et les pertes en vies humaines restées impunies.



En effet, comme l'annonçait la coalition, cette lettre reprend, presque mot pour mot, celle que Macky Sall, opposant, avait envoyée aux Nations Unies en 2011. Ladite coalition estime que l'actuel chef d'État "utilise les méthodes qu’il dénonçait et qu’il a trahi les promesses faites au peuple sénégalais lorsqu’il briguait leurs suffrages".



Et d'annoncer, dans les prochains jours, d’autres actions en direction de la Cedeao et de l’Union africaine dont il est le président