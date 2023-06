Situation tendue du pays : L'appel des femmes pour la paix





Les femmes du Sénégal, de toute appartenance, ont exprimé leur désarroi face à la situation qui prévaut au Sénégal. "Il faut arrêter cette dérive qui ternit cette image de marque de notre démocratie tant louée hors de nos frontières. Nous déplorons les violences, les dégâts matériels et les morts enregistrés dans notre pays et exprimons notre solidarité à toutes les familles concernées. Nous leur présentons nos sincères condoléances et sommes solidaires avec toutes les personnes qui ont perdu leurs biens", expliquent ces dernières dans un communiqué rendu public.





Pour ces dames, l'instauration de la démocratie et de la paix ne saurait se faire sans l'apport des femmes qui doivent être pleinement associées au dialogue en cours, lequel ne sera fructueux que s'il est inclusif et prospectif.





En effet, il importe "qu'au-delà des préoccupations politiques partisanes, celles du quotidien des populations sénégalaises soient considérées comme prioritaires et que des solutions claires de sortie de crise soient proposées".





Ces messagères de la paix encouragent les autorités nationales à donner l'importance qu'elle mérite à la présence des femmes citoyennes à part entière, en ces lieux de concertation et de décision sur des enjeux critiques qui affectent leurs vies et celles de leurs familles au premier plan. "Nous plaidons pour la protection et la préservation des droits fondamentaux de tous les Sénégalais".





S'agissant du dialogue en cours, elles affirment qu'il est, en effet, une nécessité, mais il doit être inclusif et sincère. Il doit surtout déboucher sur des consensus forts, capables de juguler les dérives actuelles et de poser les bases des réformes nécessaires à la bonne marche de notre communauté. "Le Sénégal a traversé des moments difficiles, mais il a toujours réussi à les surmonter. Il est évident que si chaque citoyen et chaque citoyenne de notre pays éprouve ce désir ardent de sortir notre nation de cette crise, il saura faire passer l'intérêt général avant ses intérêts particuliers", concluent ces femmes.