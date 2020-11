Sociétés nationales et agences : Macky prépare un vaste chamboulement

Selon Source A qui vend la mèche, les PCA et DG de sociétés nationales et agences sont sur la sellette.Après le remaniement, Macky Sall va procéder à un vaste chambardement dans les directions générales et conseils d’administration de sociétés.En effet, des postes de DG et de PCA seront confiés à des membres de l’opposition et le chef de l’État serait déjà en pourparlers très avancés avec certains d'entre eux.Leur nomination pourrait être officialisée dans les prochaines heures à l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi 4 novembre 2020.