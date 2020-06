Soham El Wardini : "Nous les femmes devont aider à changer positivement les mœurs politiques"

Pour le Maire de Dakar, Soham El Wardini, les femmes doivent aider à changer positivement les mœurs politiques du pays…





C'était hier vendredi lors de son déplacement à Sacré-Coeur pour présenter ses condoléances à Mimi Touré. Accompagnée du Maire de Médina, Bamba Fall, du Maire de Grand Dakar, Jean Baptiste Diouf, et d'autres membres de son Conseil Municipal, le Maire de la Capitale Sénégalaise a profité de ce moment pour saluer le parcours de Mimi Touré. Ce, en magnifiant le parcours et le leadership de Madame Aminata Touré dans la bonne marche de l'équilibre et stabilité du pays. "Le Sénégal a besoin de femmes leaders comme elles pour renforcer la stabilité du pays. Quand c'est le moment de faire la politique, chacun le fait mais ce qui est important, c'est la stabilité du pays et des femmes comme Madame Aminata Toure y joue un rôle très important de part leur sens de l'écoute et excellent rôle de médiation", dira la Mairesse de la Capitale Sénégalaise. Poursuivant, Non pas le titre, Soham El Wardini pense que "les femmes doivent aider à changer positivement les mœurs politiques." Laquelle n'a pas manqué de prier pour la défunte Maman de la Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental.