Soham Wardini : «D’ici à une semaine, je vais parler…»

Soham Wardini serait proche de la retraite politique. D’après son entourage, l’ancienne maire de Dakar et candidate malheureuse à sa réélection, lors des dernières Locales, a décidé de quitter la scène politique après environ 25 ans de présence active.



L’intéressée entretient le mystère. Contactée par Le Quotidien, Soham Wardini assure en effet être en train de peaufiner sa décision. «D’ici à une semaine, je vais parler, mais je réfléchis à quitter la politique», répond-t-elle dans l'édition de ce mardi du journal.



Quid d’une participation aux législatives ? «Les gens m’appellent, pouvoir comme opposition, mais franchement… Je peux changer de décision, mais je suis plus proche de la sortie», confie-t-elle à Le Quotidien.



L’entourage de Soham Wardini assure qu’elle est dépitée. «Elle a mal vécu que Taxawu Dakar ne l’a pas choisie comme candidate à la mairie de Dakar lors des dernières élections locales. Elle a perçu cela comme une trahison malgré tout ce qu’elle a vécu aux côtés de Khalifa Sall», souffle un proche de l’ancienne maire de Dakar.



Cette dernière, d’après d’autres sources du journal, souhaiterait s’éloigner des «invectives et des tensions permanentes entre le pouvoir et l’opposition».