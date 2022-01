SOHAM WARDINI : "En 7 ans, Diouf Sarr n’a assisté qu’à 3 réunions du Conseil municipal, lui et Barthélémy Dias ont plagié mon programme"

La mairesse sortante de Dakar et candidate à sa propre succession étrille Abdoulaye Diouf Sarr qui est conseiller à la Ville de Dakar.



«Depuis 2014, il est venu 3 fois au Conseil municipal», a déballé Mme Soham Wardini dans un entretien avec Le Quotidien.



«Est-ce qu’il sait ce qui se passe à la Ville de Dakar», s’interroge-t-elle.



«Moi je ne veux parler que de mes réalisations et de mon programme. Je fais black-out sur les autres parce que j’ai un objectif à atteindre. Je ne suis pas dans la polémique, la rhétorique ou les discussions inutiles. Lui devrait pouvoir venir au Conseil municipal pour savoir exactement ce qui s’y passe. On a vérifié les listes et ce candidat dont vous parlez n’est venu qu’à 3 reprises», rembobine-t-elle.



Elle accuse Barthélémy Dias et Abdoulaye Diouf Sarr d’avoir tous plagié mon programme.