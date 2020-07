Sokhna Astou Boury Mbacké : «Moustapha Cissé Lô a été provoqué»

Sokhna Astou Boury Mbacke

Même si elle n’a pas cautionné les propos injurieux qui ont valu à Moustapha Cissé Lô son exclusion de l’Apr et du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, Sokhna Astou Boury Mbacké reste convaincue que cette affaire renferme des non-dits qu’il va falloir scruter. Pour cette petite-fille de Serigne Touba, «El Pistolero» a été victime de manœuvres par des proches de Macky Sall qui l’ont poussé à sortir de ses gonds.





«Je ne cautionne et je ne cautionnerai jamais de tels propos venant de Moustapha Cissé Lô. Mais je demeure convaincue que dans cette affaire, dans l’entourage proche de Macky Sall, des gens ont causé de tort et ont provoqué Cissé Lô. Lequel a malheureusement mal réagi. Et c’est bien regrettable pour un homme de sa trempe», a indiqué Sokhna Astou Boury Mbacké.





Toutefois, la Mbacké-Mbacké n’a pas manqué de rappeler à Macky Sall le rôle joué par le parlementaire pour son accession à la magistrature suprême.