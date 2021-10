Sommet Afrique-France : La lecture du Pr Mbacké Diagne

Chercheur à l’Ucad, Pr Mbacké Diagne a livré sa lecture du sommet Afrique-France qui exclut cette fois-ci les chefs d’Etats africains. Pour lui, c’est une ruse de plus pour la France pour préserver ses intérêts en Afrique. Mais le linguiste en veut surtout aux intellectuels africains qui ont cautionné cette mascarade. « Je pense que certains intellectuels africains font la honte du continent. Comment Achille Mbembe, Felwine Sarr, Souleymane Bachir Diagne et autres peuvent accepter d'être convoqués comme ça et aller prendre la place de nos élus même si ces derniers ne donnent pas totale satisfaction? », se demande-t-il.





Voici in extenso son point de vue publié sur sa page facebook





Le Sommet Afrique-France. Un tort aux africains.





Le sommet Afrique France s’est tenu cette fois ci avec une autre audience pour créer un déclic j’allais dire une impression que la France va nous libérer et changer les types de relation qui l’a eus avec l’Afrique. Mais devons nous oublier que chaque pays sur cette terre ne suivra que ses intérêts? Que dans les relations internationales aujourd’hui c’est cette règle seule qui est universellement acceptée et que l’Afrique doit en être consciente et travailler pour son intérêt. Et ce qu’elle doit demander peut être pas seulement à la France mais à tout l’occident c’est que de ne pas venir en expédition punitive une fois que les peuples africains auront décidé de ne poursuivre que leurs propres intérêts.





C’est comme cela que nous devrions penser l’avenir et oublier le passé de ce qui s’est déjà passé dans le passé. Merci quand même Monsieur Macron de ce sommet qui est un aveu de taille que les rapports France Afrique doivent se normaliser et s’équilibrer. Ça c'est primo et un primo pironique. Maintenant, secondo et sérieusement c'est de l'indignation profonde que ressens l'africain que je suis. Je veux dire au monde entier que le plus grand manque de respect que Macron et la France ont jamais fait a l'Afrique c'est ce sommet. Comment on peut appeler sommet une rencontre où il n'y a qu'un président? Et je pense que certains intellectuels africains font la honte du continent.





Comment Achille Mbembe, Felwine Sarr, Souleymane Bachir Diagne et autres peuvent accepter d'être convoqués comme ça et aller prendre la place de nos élus même si ces derniers ne donnent pas totale satisfaction? J'ai honte et Macron ne comprend pas toujours qu'il est en train de banaliser les institutions et nos hommes d'État et de les infantiliser. Macron est en plein dans la substitution, il s'est substitué à nos états et s'est réuni avec des gens qu'il a fait préparer. Mais Dieu est grand tôt ou tard il va se rendre compte que l'Afrique d'aujourd'hui pas sa jeunesse seulement mais nous du troisième âge nous tenons à vivre une Afrique respectée et qui se fait respecter.





Cette maison dont a parlé Macron qu'Achille Mbembe comprenne qu'elle sera la honte et le symbole d'une nouvelle politique assimilationniste de la part de l'État français. Nous demandons à nos collègues Sarr, Mbembe et Diagne de demander à leur ami Macron de s'excuser auprès de ses pairs africains et de revenir sur cette idée de Maison civilisationniste. Non M. Macron vous faites fausse route vous et ceux qui vous ont conseillé ce format et cette initiative. Les problèmes de l'Afrique, personne ne le sait mieux que nous Africains.





Et personne d'autre ne pourra le régler de manière satisfaisante à notre place et chacun d'entre nous dans son domaine de compétence. Ce que juste nous demandons à l'Occident c'est de nous créer les conditions de sérénité de paix pour refaire notre continent, de cesser de profiter de nos faiblesses pour nous glisser des solutions qui ne sont en réalité que des peaux de banane. Vous avez bien dit que l'Europe a pris beaucoup de temps pour bâtir votre modèle de gouvernance, mais diantre laissez nous construire notre modèle ou nos modèles de gouvernance adaptés à nos réalités. A faire naître et grandir des modèles de leaders adaptés à l'Afrique d'aujourd'hui et de demain.





S'il y a à corriger les leaders d'aujourd'hui il nous revient de le faire. Les leaders que vous voulez former dans votre future maison civilisationniste peuvent ne pas être les modèles dont nous avons besoin. Et pour le mot de la fin, la fracture que vous avez soulignée entre les jeunesses africaines et les classes dirigeantes est un problème complexe dont les auteurs ne sont pas que des africains ou même que des français. La situation de handicap que vit l'Afrique est complexe multiforme multidimensionnelle qui a trop duré et dans laquelle tous les africains sont des victimes même les dirigeants les plus décriés. Ce n'est pas avec un coup de baguette magique du genre que celui que vous et vos conseillers veulent nous proposer qui va nous en sortir. J'espère que ce long cri de cœur sera bien compris.





Pr Mbacké Diagne, UCAD