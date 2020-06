Sommet Chine-Afrique sur la Covid-19 : Le plaidoyer de Macky Sall

Le chef de l’État Macky Sall a pris part, ce mercredi 17 juin, par visioconférence, au sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Occasion pour lui de faire un plaidoyer pour plus de capacités financières en vue d’amortir le choc et de relancer l’économie du continent.Selon lui, «l’Afrique déploie tous les moyens possibles pour combattre la pandémie. Au-delà de la riposte sanitaire, le continent a besoin de plus de capacités financières pour amortir le choc et relancer la croissance économique».Le Président Macky Sall d’ajouter dans la foulée: «La coopération sino-africaine devrait contribuer aux efforts de revitalisation des activités sur le continent». Cette rencontre est initiée conjointement par la République populaire de Chine, l’Afrique du Sud, pays assurant la présidence tournante de l’Union africaine (Ua), et le Sénégal, coprésident africain du Forum sur la coopération sino-africaine (Fcsa). Ce, «dans le but de renforcer la solidarité et la coopération pour vaincre ensemble le virus et de montrer une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique encore plus solide».Dans la déclaration commune consultée par Seneweb, les dirigeants chinois et africains ont réaffirmé «leur ferme soutien au multilatéralisme, leur opposition à l’unilatéralisme et leur engagement à préserver le système international centré sur l’Onu et à défendre l’équité et la justice internationales».Egalement, les deux parties ont appelé la communauté internationale à «construire une économie mondiale ouverte, à renforcer la coordination des politiques macroéconomiques et à préserver ensemble la stabilité et le bon fonctionnement des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales. Elles soutiennent activement la construction de la zone de libre-échange continentale africaine».Reconnaissant l’importance de la numérisation dans l’ère post-Covid-19, elles disent soutenir le développement accéléré de l’économie numérique en Afrique et l’intensification des échanges et de la coopération dans les domaines de la numérisation, des technologies de l'information et de la communication, en particulier la télémédecine, le téléenseignement, la 5G et les méga données.Dans la perspective de la poursuite de la coopération sino-africaine dans l’ère post-Covid-19, les participants assurent qu’ils travailleront ensemble pour la bonne organisation de la réunion du Fcsa de 2021.