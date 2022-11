Sommet du G20 à Bali : Macky Sall appelle à résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire

Le Chef de l’État Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine, invité au Sommet du G20 à Bali, par la présidence indonésienne a profité de sa participation pour donner des conseils aux pays membres.





Dans une note postée sur sa page facebook, la présidence de la République renseigne que « le Président Macky Sall a, au nom de l’Union africaine, encouragé ses pairs membres du G20 et toutes les parties à poursuivre la concertation avec l’appui de la Banque mondiale, de la FAO et du Système des Nations Unies afin de résoudre les problèmes d’insécurité alimentaires qui constituent des menaces à la paix et à la sécurité ».





Et de poursuivre : « le Chef de l’État a également souligné que l’Afrique reste attachée au respect des Accords de Paris tout en rappelant l’urgence de transformer les systèmes énergétiques de manière à garantir des transitions énergétiques propres, durables, abordables et inclusives".