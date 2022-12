Sommets UEMOA et CEDEAO : Macky Sall à Abuja et Abidjan

Le chef de l'État a quitté Dakar ce samedi 3 décembre 2022 pour prendre part au 62e sommet de la CEDEAO et au 23e sommet de l’UEMOA prévus les 4 et 5 décembre respectivement à Abuja et Abidjan.