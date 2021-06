Son fils accusé de viol : Pourquoi Cheikh Yérim Seck a reporté sa conférence de presse

Le rendez-vous était tant attendu. Mais ce n’est qu’à la dernière minute que le journaliste Cheikh Yérim Seck a décidé de reporter sa rencontre avec la presse dont l’objet était de s’exprimer pour la première fois sur l’affaire de viol dans laquelle est cité son fils de 19 ans, Souleymane Seck.



Ce dernier, élève en classe de terminale, est accusé d’avoir abusé d’une fille de 15 ans et diffusé la vidéo des ébats sexuels.



En effet, selon une source, l’annulation de la conférence du chroniqueur dans l’émission «Diakarlo» sur la Tfm, n’est pas fortuite. Informées, des femmes activistes s’identifiant comme des féministes, ont mûri un plan de sabotage. Ces dernières avaient confectionné des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Silence, on viole».



«Elles voulaient l’humilier à la Maison de la presse Babacar Touré. Elles avaient prévu de se fondre dans la masse et attendre que Cheikh Yérim Seck commence sa déclaration pour se manifester», indique toujours la source.