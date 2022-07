Sonko annoncé à Matam, l’Inter Coalition Wallu et Yewwi Askan Wi se mobilise

Lors du lancement officiel de l’Inter Coalition Wallu et Yewwi Askan Wi, à Ourossogui, Banta Wagué, le candidat de YAW a insisté sur le compagnonnage et la mutualisation des forces pour venir à bout du régime en place. Ce, afin de « lutter contre le chaos qui s’installe, l’entrave des libertés individuelles et collectives, la promotion honteuse des contre valeurs et la mise en place d’une justice à géométrie variable. Pour déclarer que face « au projet du régime de travailler pour un 3ème mandat, la détermination doit porter sur la cohabitation », l’affaiblissement du régime au niveau de l’Assemblée, demeurant de son point de vue une étape à concrétiser. Les responsables de l’inter Coalition Wallu et Yewwi Askan Wi qui chantent la remobilisation des troupes, s’activent à réserver un accueil chaleureux le 21 juillet 2022 à Ousmane Sonko, le président du parti Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité qui sera accompagné des hautes sommités de la coalition. Un événement de taille sur lequel les militants de l’Inter Coalition Wallu et Yewwi Askan Wi, entendent s’appuyer pour « montrer à Benno Bokk Yakaar que le Fouta n’est pas totalement acquis au président Macky Sall »