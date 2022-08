Sonko charge Macky Sall : " On ne peut pas gagner éternellement... Qu'il fasse preuve de dignité et de grandeur "

La conférence de presse des leaders de Yewwi Askanwi a été par moments empreinte d'émotion dans le ton. Comme lorsque Ousmane Sonko demande au président Macky Sall de rester au dessus de la mêlée et d'admettre sa défaite pour un président élu à 65? en 2012 et dont l'électorat ne cesse de s'effriter, dit-il, pour atteindre 58? en 2019 et aujourd'hui un peu plus de 40?. " On ne peut pas gagner éternellement", rappelle-t-il au chef de l'État qu'il accusé d'organiser une fraude massive avec le côté dans le Fouta (nord).





A Macky Sall toujours, lance-t-il, "Les Sénégalais t'ont tout donné", comme pour dire quel deux mandats, ça suffit, il n'en aura pas de troisième.

Le président de Pastef estime qu' " il est temps de réconcilier les Sénégalais avec la politique".





Et de conclure : "Que Macky Sall fasse preuve de dignité et de grandeur. Il n'est jamais trop tard ".