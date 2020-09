Sonko dans le viseur du pouvoir

Ousmane Sonko est dans la ligne de mire du régime Apr. Selon Walf Quotidien, Me Djibril War va saisir l’Assemblée nationale d’une proposition de loi «rendant inéligible pour exclure de toute liste électorale, pour toutes les élections, toute personne convaincue de forfaiture au sens de l’article 150 du Code pénal.»Une loi qui viserait le député et non moins leader du parti Pastef/Les Patriotes qui a critiqué la gestion du Programme décennal de lutte contre les inondations. Me Djibril War compte également saisir les députés pour une commission d’enquête parlementaire pour vérifier le bien-fondé des accusations de Sonko.