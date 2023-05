Sonko en Gambie : révélation sur un «acte symbolique»

Ousmane Sonko posant devant un panneau indiquant qu’il est en territoire gambien. L’image a fait le tour des réseaux sociaux et des médias. Par cet acte, le président de Pastef violait manifestement le contrôle judiciaire qui lui interdit en ce moment de quitter le territoire national sans l’autorisation de la justice.



L’affaire a suscité une vive polémique. Les partisans du pouvoir se sont indignés de ce geste du Patriote en chef qu’ils qualifient d'acte de défiance à l’encontre de la justice.



Mais sur les réseaux sociaux d’aucuns avancent que la photo est ancienne, qu’elle a été prise avant le contrôle judiciaire de Sonko. Source A prend à revers cette affirmation. Dans son édition de ce jeudi, le journal assure que le président de Pastef a bel et bien posé, mardi dernier, devant le panneau marqué «Senegambia Bridge. 1892 m.».



Ce n’était pas prévu dans le programme Nemeku Tour du leader des Patriotes, souffle un proche de ce dernier interrogé par Source A. «Dans le programme, détaille-t-il, nous devions être à Thiès depuis mardi. Mais de Tivaouane, lundi, nous avons rallié directement Dakar pour le point de presse. Le lendemain, mardi, il (Ousmane Sonko) est parti à Ziguinchor via la Gambie.»



«C’est un acte symbolique», résume la source du journal. Le maire de Zinguinchor ayant appelé, lors de sa conférence de presse, à une campagne de désobéissance civile.



Toutefois, renseigne Source A, le Nemeku Tour, suspendu deux jours (mercredi et jeudi), reprend ce jeudi. Le journal indique que Sonko, qui était attendu hier soir à Dakar, devrait se rendre à Thiès.