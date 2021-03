Sonko, Khalifa Sall, Issa Sall, Gackou... : Quand Déthié réunit l’opposition

Des plus radicaux aux plus modérés, c'est toute l'opposition ou presque qui a répondu à l'appel du député Déthié Fall.Sonko, Khalifa Sall, Abdoul Mbaye, Malick Gackou, Bougane Guèye Dany, Cheikh Bamba Dièye, Cheikh Issa Sall, Dr Babacar Diop, entre autres, ont marqué de leur présence la cérémonie organisée par l'ex vice-président du parti Rewmi."Déthié a toujours été droit dans ses bottes, malgré le ralliement du parti Rewmi à Bby", souligne Mouhtar Sourang, Coordonnateur du Front de résistance nationale."Tu as choisi le peuple sénégalais. Tu es un militaire dans la politique", lance Malick Gackou à Déthié Fall.