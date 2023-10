Sonko reprend sa grève de la faim : Me Ciré Clédor Ly fait des révélations

Maitre Ciré Clédor Ly a confirmé l'information selon laquelle Ousmane Sonko a repris sa grève de la faim. Le président de l'ex-Pastef a entamé sa diète ce mardi à 17 h, d'après son avocat. Seneweb vous livre in extenso le communiqué de Me Ly.









"Mon client Ousmane Sonko a repris la grève de la faim aujourd’hui à 17 h pour continuer à acter son droit à la révolte et à la résistance face aux violations graves de ses droits fondamentaux qui ne sont pas toujours solutionnées, sa détention arbitraire par une manipulation des lois pour l’accuser encore sans fondement et le priver de sa liberté, la violation de ses droits politiques et pour ce qu’il considère comme un parti pris de certains magistrats qui ne semblent pas préoccupés par la protection des libertés fondamentales et la bonne administration de la justice.









Sa situation carcérale ne lui offre aucune autre possibilité d’externaliser la lutte qu’il avait commencé avec les Sénégalais, contre le despotisme mal éclairé d’un pouvoir politique appartenant désormais au passé et qui a inféodé tous les autres pouvoirs.