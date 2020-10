Sonko révèle un (autre) scandale à 92 milliards Fcfa

Après l’affaire des 94 milliards Fcfa, Ousmane Sonko déballe encore sur un autre gros scandale.Après avoir interpellé le gouvernement sur l’affaire Terme Sud, le leader de Pastef a adressé une nouvelle question sur des "cas supposés d’escroquerie sur deniers publics et virements de fonds illégaux à la Banque islamique du Sénégal (BIS)".En effet, selon Le Quotidien, Sonko fait état de plus d’une vingtaine d’opérations d’indemnisations au profit de tiers privés, réalisés par le biais de ces mécanismes pour un montant de 92 milliards 299 millions 127 mille FCFA.D'après les investigations de Sonko, ces indemnisations ne reposent sur aucune justification légale, mais sur un vaste système d'escroquerie.Sonko accuse le gouvernement du Sénégal d’avoir ouvert auprès des banques privées des comptes fortement alimentés par des fonds publics dont l’objet est de trouver des solutions financières, avec lesdites banques, pour effectuer des paiements au titre des indemnisations relatives aux expropriations foncières pour cause d’utilité publique.Deux comptes sont ainsi ouverts à la Banque islamique du Sénégal (BIS), l’un d’eux intitulé "Programme de défense des intérêts économiques et sécuritaires du Sénégal" et l’autre "Expropriation de l’État».