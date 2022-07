Sonko vs Rts : Aller jusqu’au bout de la logique !

Ousmane Sonko a créé la polémique pour avoir écarté le micro de la Rts. Le leader du Pastef entend par ce geste exprimer son refus de cautionner la manière dont fonctionne la télévision publique. Depuis lors, certains lui reprochent d’avoir porté atteinte à la liberté d’informer, alors que d’autres trouvent son geste compréhensible, voire justifiable.



Ceux qui se rangent du côté de la RTS disent défendre un principe : la liberté de la presse. Pourtant, si l’on s’en tient uniquement à des principes, on peut dire également que Sonko a aussi le droit de rejeter le micro de la Rts. Pendant toute une année, voire plus, l’opposition sénégalaise est absente de la télévision publique, alors qu’une militante de Macron, candidate aux dernières législatives a eu droit à une invitation au 20h de la Rts. Cette censure ne se limite pas à l’opposition, même la société civile en est victime, lorsqu’elle tient des activités qui ne sont pas de nature à plaire le régime.



Principe pour principe : si la Rts a le droit de passer sous silence l’opposition, celle-ci devrait aussi avoir le droit de passer la Rts sous silence. Et l’un des moyens de le faire c’est de retirer le micro. Mais le leader de Pastef devrait aussi avoir le courage d’aller jusqu’au bout de sa logique, en convainquant ses alliés à renoncer au temps d’antenne de la coalition sur la Rts.



Jusqu’ici, Sonko est incontestablement la tête de gondole de cette inter-coalition Yewwi-Wallu. A l’absence d’Abdoulaye Wade et de son fils Karim et face à la présence presque silencieuse de Khalifa Sall, Ousmane Sonko est quasi seul sur le terrain médiatique. Or, Sonko a toujours estimé qu’il peut se passer de la presse classique en s’appuyant sur les médias sociaux. Son leitmotiv, c’est la communication directe, sans filtre ni intermédiaire. Renoncer au temps d’antenne permettrait donc au leader de Pastef de renforcer sa thèse selon laquelle les médias ne sont plus incontournables, en particulier la télévision publique. Ce serait un geste fort qui serait un tournant dans l’histoire politico-médiatique du Sénégal.



Par son geste, Ousmane Sonko est sans doute allé plus loin que n’importe quel autre opposant, mais il faut reconnaître qu’il n’est pas le seul à décrier la manière dont fonctionne la Rts. On se rappelle encore la passe d’armes entre Macky Sall et Babacar Diagne, alors directeur de la Rts. Il est donc important, passé le temps de l’émotion sur la forme de protestation, d’aborder la question de fond. Ayant pris sa retraite à la Rts, le journaliste Amadou Arame Mbaye Thiam a pu se livrer à cet exercice, à travers une tribune.



Cet ancien de la maison dresse le portrait de la Rts en ces termes : « un monopole de fait accentué par l'étroite dépendance financière, le choix des responsables proches des dirigeants politiques et qui se traduit par une intervention quasi permanente de la classe dirigeante, à la fois sous forme de propagande pour les idées et les personnes du pouvoir politique, et de censure pour tout ce qui pouvait s'opposer à elles ou leur déplaire ».



Lecture du communiqué du conseil des ministres



Ce tableau indique à suffisance la nécessité de réformer la Rts. La télévision publique à vocation d’être nationale. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’elle a des éditions d’informations dans les langues codifiées. Ce souci de refléter la diversité linguistique du Sénégal se retrouve aussi sur le plan religieux (gamou, magal, Popenguine…) et dans d’autres secteurs. Mais lorsqu’il s’agit de la diversité politique, la Rts oublie volontairement sa mission de service public, pour devenir un instrument de propagande du pouvoir en place.



Et cela aboutit parfois à des incohérences, voire des non-sens. Au 21ème siècle, à l'ère de la diversité médiatique et des réseaux sociaux, la Rts devrait avoir autre chose à proposer aux téléspectateurs que la lecture intégrale du communiqué du conseil des ministres tous les mercredis. 5 à 10 mn de lecture, pour répéter parfois des phrases standards du genre ‘’le chef de l’Etat a clos sa communication par son agenda diplomatique’’ relève manifestement d’une perte de temps que la Rts ne devrait plus se permettre. D’ailleurs, ce communiqué qui devrait être disponible plus tôt dans la journée est mis sous embargo rien que pour le 20h de la Rts.



Des audiences du chef de l’Etat sans intérêts pour le public, de longues séquences exclusivement réservées au président de la République, voilà autant d’exemples qui montrent la nécessité de revoir le contenu éditorial de la RTS. Mais pour cela, il faut oser une réforme en profondeur en mettant en place des mécanismes de désignation consensuelle du Directeur général de la Rts, mais aussi du Soleil et de l’Aps.



Les universités montrent déjà la voix dans ce sens, avec le choix des recteurs. Il revient aux acteurs des médias, mais aussi à l’opinion d’engager le débat pour que la Rts soit la télévision que les Sénégalais voudraient qu’elle soit.