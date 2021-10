Sorry Kaba : "La question du 3è mandat doit être élucidée"

Sory Kaba, Ex Directeur des Sénégalais de l'Extérieur

Macky Sall doit mettre fin au suspens et exprimer clairement son intention par rapport à sa candidature en 2024. L'invite est de Sorry Kaba, sanctionné pour avoir déclaré que Macky Sall ne peut pas participer à la prochaine présidentielle. "La question du 3è mandat doit être élucidée. On ne doit pas continuer à la traîner", déclare Kaba qui voulait pourtant s'interdire de s'exprimer sur le sujet, conformément aux instructions de Macky Sall.





Selon lui, à l'Apr, les décisions ne partent pas de la base. De ce fait, dit-il, le plutôt on en parle, mieux c'est pour les militants et le parti.