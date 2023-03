SORTIE D'IDRISSA SECK : DES THIESSOIS PARLENT DE «DEAL» AVEC «L'ACCORD SECRET DES RETROUVAILLES», «LE PROTOCOLE DE THIÈS»

La sortie, depuis New York, du président du parti Rewmi, Idrissa Seck, face à un groupe d’étudiants sénégalais et d’autres de pays africains, réitérant son option de deux mandats de cinq ans, suscite le débat à Thiès, en particulier au sein de la mouvance présidentielle.





Pour le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) qui s’oppose catégoriquement à

un troisième mandat de cinq ans et dégage toute «tortuosité» de sa démarche politique, le pouvoir en Afrique ne doit pas excéder deux mandats de 5cinqans, soit un total de 10 ans.





En tout état de cause, à Thiès, beaucoup sont d'avis que «trop d'incertitudes planent dans le ciel de la prochaine Présidentielle de 2024» et aimeraient être édifiés sur «l'aisance communicationnelle, la liberté totale de ton et d'initiatives du président Idrissa Seck».





«Le président de Rewmi est-il, sans qu'on ne le sache, ce candidat de substitution qui déroule son agenda aux fins de construire un consentement populaire autour de sa candidature ?», se demande-t-on à la cité du Rail.





Responsable de l'Alliance pour la République (APR, pouvoir) dans la commune de Thiès-Ouest, Édouard Latouffe dit «manquer très objectivement de lisibilité et de visibilité quant aux initiatives parcellaires du président Idrissa Seck». En quoi, se demande-t-il, «consisterait le deal ?» . Autrement dit, «l'accord secret des retrouvailles», «le protocole de Thiès ?».





Il considère que «le temps presse, la base a le droit de savoir si le président Macky Sall va se présenter ou pas en 2014». Selon lui, «quand un président de la République a un excellent bilan, quand son peuple continue de lui faire confiance, quand il en a constitutionnellement le droit, il doit être candidat».