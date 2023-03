Sortie de Haguibou Soumaré : Le gouvernement brise le silence et menace…

Dans une lettre ouverte publiée par la presse, l’ancien Premier ministre Cheikh Haguibou Soumaré a adressé quatre questions au Président de la République, insinuant en particulier un don financier qu’il aurait fait à Mme Marine Le Pen.





Le Gouvernement, par la voix de son porte-parole, Abdou Karim Fofana, “rejette et condamne fermement de telles insinuations, lâches et sans fondement, qui témoignent manifestement d’une volonté maléfique de jeter le discrédit sur la personne du Président de la République, porter atteinte à l’Institution qu’il incarne et nuire aux relations entre le Sénégal et une puissance étrangère”.