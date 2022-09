Sortie de Macky contre l'Assemblée : Thierno Bocoum invoque la séparation des pouvoirs

"Je ne vois pas l’opportunité pour un Président de la République d’évoquer des questions liées au fonctionnement de l’assemblée nationale. Au nom du principe de la séparation des pouvoir il devait s’abstenir d’une telle ingérence", a réagi le porte-parole de la coalition AAR Sénégal.



Le leader du mouvement AGIR ne voit pas non plus "la nécessité d’une adresse de la nation pour annoncer la mise en place d’un gouvernement" . "En définitive, je considère cette adresse à la nation du Président de la République inopportune et incongrue", a déclaré Thierno Bocoum