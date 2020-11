Sortie de Macron sur la Côte d’Ivoire et la Guinée : «Un message clair envoyé aux autres chefs d’Etat africains» (Cheikh T. Dièye)

Le président français, Emmanuel Macron, s’est exprimé sur la situation post-électorale en Côte d’Ivoire et en Guinée, dans une interview accordée au journal panafricain «Jeune Afrique». Et le moins que le puisse dire, c’est que le deux poids, deux mesures du président français a choqué plus d’un.En effet, Macron a fustigé le tripatouillage de Condé en Guinée, pour obtenir un 3e mandat, et a, par la même occasion, salué la responsabilité d’Alassane Ouattara qui, selon lui, a été contraint, par un cas de force majeur, à briguer un 3e mandat.Une attitude d’Emmanuel Macron qui traduit, selon Cheikh Tidiane Dièye, invité de l’émission «Objection» de ce dimanche, «un message qui est très clair». «C’est qu’il montre; effectivement; que la France a investi en Côte d’Ivoire et n’a probablement pas investi en Guinée. La France tient à la Côte d’Ivoire, parce qu’il faut préserver ses intérêts dans ce pays pour pouvoir récupérer les bénéfices. Quand je dis investissement, je ne parle pas simplement des investissements des entreprises françaises, mais c’est le fait que la France a créé un système qui fait que c’est quasiment la France qui contrôle ce pays. L’essentiel de l’économie ivoirienne est contrôlé par les entreprises françaises y compris le secteur de l’agroalimentaire exportatrice», explique le coordonnateur national de la plateforme Sénégal Bi Nu Beug.Tout le contraire de la Guinée où la France n’a pas beaucoup d’intérêts. «Macron se dit; à la limite: ''Je peux le jeter en pâture. Je n’ai même pas de bonnes relations avec lui. Finalement, je vais montrer, par ce message, aux autres chefs d’Etat africains que lorsque vous êtes amis, lorsque vous acceptez la domination française, je trouverai le moyen non seulement de vous laisser commettre votre forfait démocratique, vous imposer au pouvoir, je m’occuperai du service après-vente et de la communication internationale pour amener les autres à vous soutenir. Et je montrerai à votre population et à votre opposition qu’elles n’ont aucun intérêt à bouger’», souligne Dièye.Ce dernier rappelle que c’est tout le sens du message lancé par Macron à Guillaume Soro. «C’est aussi une manière de lui dire : ‘Si vous vous en prenez à Alassane Ouattara, nous avons les moyens de vous renvoyer chez vous et vous savez très bien ce qui vous y attend’», fait savoir Cheikh Tidiane Dièye.