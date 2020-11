Sortie de Malick Guèye : Le Grand Parti désavoue son directeur des Structures

Député à l'Assemblée nationale et non moins directeur des Structures du Grand Parti, Malick Guèye a déclaré que le président de la République aurait tendu la main à Malick Gackou, en vain. Et que leur formation politique va bientôt quitter la coalition Idy2019.Des propos qui ont fait réagir le Bureau politique du Grand parti. A travers une note reçue ce lundi 2 novembre, les membres ont indiqué : «Le Grand Parti porte à la connaissance de la presse et de l’opinion nationale que le député Malick Guèye n’est pas le porte-parole du Grand Parti. Toute communication de sa part n’engage pas le Grand Parti. La communication du parti est du ressort exclusif du porte-parole du parti, le professeur El Hadj Diawara, et du secrétaire national chargé de la Communication El Hadj Abdou Wade.»