AG de l'AMS : Mamadou Diagne Sy Mbengue présente le projet des 100 000 logements et lance un appel aux maires

Au cours de l'assemblée générale des Maires du Sénégal (AMS), le Maire de Tivaouane Mamadou Diagne Sy Mbengue a présenté le projet des 100 000 logements devant les élus.D'emblée, souligne-t-il, l'État a procédé à des renonciations en vue de faciliter aux promoteurs l'accès à la terre et le logement, aux citoyens. Il s'agit, dit-il, de la renonciation de la TVA au profit des promoteurs.Et ces derniers ne devront payer que 50% de l'impôt sur les sociétés, entre autres facilités accordées par l'État. Mieux, les terres seront mises gracieusement à la disposition des promoteurs qui, en retour, devront les mettre en valeur. Mamadou Diagne S'y Mbengue d'évaluer, à ce propos, la subvention de l'État, entre 5 et 6 millions pour chaque Sénégalais bénéficiaire de ces logements sociaux.Par ailleurs, l'édile de la cité religieuse a saisi l'occasion pour lancer un appel aux maires et les exhorter à faire des résultats. "Dans le contexte que nous vivons, la réponse n'est pas dans la rue, ni dans la violence, encore moins dans le verbiage et les diatribes, mais plutôt dans des réalisations concrètes et la diffusion des résultats obtenus par le Gouvernement du Président Macky Sall pour tous ses pertinents et performants projets et programme", insiste-t-il." Refusons que nos contempteurs convainquent l'opinion que ces projets et programmes ont échoué", lance-t-il enfin.