[Analyse] Sortie de Serigne Bassirou Guèye: Le jeu, l’enjeu et le timing !

Serigne Bassirou Gueye, Ex Procureur, Ofnac

Un nouveau front s’ouvre après l’impasse judiciaire dans laquelle s’est embourbé le dossier Sweet Beauté. Il s’agit de la bataille de l’opinion. Devancé d’un cran par Ousmane Sonko qui a fini de mettre dans sa ‘’poche’’ une bonne partie des sénégalais, le pouvoir a sorti, hier, son joker à travers la sortie de l’ex procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye. Exercice médiatique qui n’a pas eu les effets escomptés. Lumière sur une sortie de piste !





« Un procès politique ne se gagne pas devant les magistrats. Mais il se gagne devant l’opinion ». Cette punchline du vieux sphinx politique sénégalais, Abdoulaye Wade qui s’est fait une notoriété à travers ses nombreux procès politiques, trouve tout son sens par ces temps marqués par le dossier de viol supposé opposant le leader de Pastef Ousmane Sonko à la masseuse Adji Sarr. Gonflé à bloc par ses soutiens lors du méga-meeting de Keur Massar aux allures de démonstration de force, le maire de Ziguinchor a défié le pouvoir qui -aussi surprenant que cela puisse paraître- porte ce dossier estampillé ‘’privé’’.





Reprenant du poil de la bête, le camp du pouvoir a sorti son joker hier : l’ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye désigné par Ousmane Sonko comme une des pièces maîtresses du ‘’complot’’. Le jeu, l’enjeu et le timing étaient soigneusement bien choisis après l’avance prise par Ousmane Sonko dans la bataille de l’opinion. L’ancien chef du parquet de Dakar, ‘’acteur principal’’ du dossier (selon Sonko), Serigne Bassirou Guèye a été ‘’envoyé’’ au charbon. L’objectif est très clair : « apporter des éclairages sans charger » (sic). Le scénario a été scrupuleusement concocté et la mise en scène parfaite.





Mais cette fois, l’ancien chef de parquet, jadis virtuose du one-man-show, qui donnait le tempo à son auditoire sans jamais décevoir à chacune de ses sorties, a marché sur des œufs, ce jeudi.





Entre contradiction et agacement face à la rafale de questions colles des journalistes, la prise de parole tant attendue a vite viré à une sortie ratée. L’ex procureur s’est emmêlé les pinceaux. Sans doute ‘’Bass’’, cet homme de terrain, a perdu son tact après une si longue période d’hibernation au palais de la République, loin des dossiers chauds dont il a toujours été friand. Venu démonter les accusations de falsification de procès-verbal d’enquête proférées par le leader de Pastef, Serigne Bassirou a buté, ‘’emprisonné’’ dans ce fouillis de lianes qu’est le dossier Sweet Beauté.





Ses éclairages ont davantage plongé les Sénégalais dans ce trou noir. Et pour cause ! Abordant l’accusation de falsification du Procès-verbal d’enquête de la gendarmerie, l’ancien maître des poursuites a d’abord nié l’existence de deux PV mais finit par lâcher : « le Pv que détient Ousmane Sonko est plus à charge que celui qui est entre les mains du doyen des juges ». S’agissant des passages qui auraient été élagués du Pv, Serigne Bassirou Guèye ne les nie pas mais précise qu’il s’agit de « l’avis d’un enquêteur (capitaine Touré) contenu dans un rapport de synthèse. Cela, poursuit-il, on peut le modifier mais on peut même le déchirer ».





Propos contradictoires





Autre contradictions, l’ex procureur de la République qui défie Ousmane Sonko de publier le supposé rapport interne de la gendarmerie dont il se prévaut pour l’accuser de complot, a d’abord émis des doutes sur l’existence de ce rapport d’enquête interne. Mais, fait intriguant et assez contradictoire, il livre des éléments qui y figureraient, disant que « de tous les gendarmes qui ont été entendus dans le cadre de cette enquête interne, il n’y a que le capitaine Touré qui m’a accusé d’avoir falsifié certains passages du rapport. Ce que son supérieur a réfuté signalant que je lui ai juste fait des remarques ».





Les mêmes confusions ont été notées sur sa réponse sur la modification du rapport de synthèse du capitaine Touré qui disculperait Ousmane Sonko. Le nouveau président de l’Ofnac estime qu’on ne peut pas se fier aux observations d’un gendarme qui souffre de troubles mentaux. Oubliant sans doute que le PV d’enquête, qui prévaut dans ce dossier, a été réalisé par ce même gendarme. En d’autres termes, on peut se fier à l’enquête du capitaine Touré mais pas à ses déclarations.