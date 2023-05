Sortie de Sonko sur la communauté mancagne : Birahim Seck et Alioune Tine répondent à Abdou Karim Fofana

Ce lundi 22 mars, le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana a accusé ces deux figures de la société civile de sélectionner leurs combats. Cette sortie fait suite à l’entretien que le président de Pastef a accordé vendredi dernier à Walf Tv. Ousmane Sonko a regretté "l’instrumentalisation de la communauté mancagne pour le liquider judiciairement".





Également ministre du Commerce, de la consommation et des Petites moyennes entreprises (PME), Abdou Karim Fofana a écrit sur twitter : «Les propos de Sonko sur la communauté mancagne montrent à suffisance son incapacité à être un facteur d’unité nationale. Et comme d’habitude, la société civile sélective sur ses combats, est aux abonnés absents sur ce sujet d’intérêt national ». Ceci, tout en citant Alioune Tine et Birahim Seck.





Le fondateur d’Afrikajom Center est le premier à porter la réplique. «Les communautés linguistiques, culturelles et religieuses n’ont pas de problèmes et ont créé des mécanismes pacifiques de régulation des conflits. Il faut éviter de les instrumentaliser, c’est ça qui brûle le continent. Éviter de détruire aussi les ponts et les points de passage », recadre Alioune Tine.





Pour sa part, le Coordonnateur Forum Civil, section sénégalaise de Transparency International, Birahim Seck est allé plus loin. « Monsieur Abdou Karim Fofana, le facteur d'unité nationale à promouvoir est d'aider le Président Macky Sall à honorer sa parole et à respecter la Constitution. Déjà, vous ne maîtrisez pas l'installation des commerces dans votre secteur (China Mall) et vous venez nous parler de responsabilité », lui a-t-il lancé.