Sortie du procureur : Le Bureau politique de Pastef dénonce la banalisation et la théâtralisation de la justice

Après le point de presse du procureur général, Pastef s'est flanqué d'un communiqué pour fustiger la posture de cette sortie qu'il juge "partisane".

Pour les partisans de Ousmane Sonko, les nombreux appels à brûler la maison du leader de Pastef et ses occupants ont été snobés par le procureur Général.





"Aucune auto-saisine du Procureur qui a pourtant écroué le frère Madiaw Diop de la JPS Tivaouane pour moins que ça !

Voilà la parodie de justice au Sénégal, livrée par quelques magistrats couchés à plat ventre sous la dictée d'un exécutif incompétent qu'ils croient pouvoir aider à se maintenir illégalement contre la volonté populaire, bref une justice pyromane !", dénonce Pastef.





Pour les camarades du maire de Ziguinchor, le procureur général Ibrahima Bakhoum, s'est perdu dans un énième scénario encore mal ficelé du régime du Président Macky Sall.