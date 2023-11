Souleymane Jules Diop : «Je n’aurais aucune inquiétude, si Macky Sall était notre candidat»

Invité de ‘’Tolluway’’ ce jeudi, Souleymane Jules Diop n’a pas manqué de soulever ses préoccupations concernant le candidat de Bennoo Bokk Yaakaar (BBY) Amadou Ba à l’élection présidentielle de février 2024. « Si Macky Sall était notre candidat pour cette élection, je n’aurais aucune inquiétude », a-t-il déclaré.











L’ambassadeur et délégué permanent du Sénégal auprès de l’Unesco pense que « Macky Sall sait comment faire la politique, il sait se battre. J’ai été à ses côtés lors des campagnes, je l’ai observé pendant 22 jours. Donc je n’aurais jamais peur parce que je sais qu’il a une base électorale même au-delà de Bennoo Bokk Yaakaar ».









L’ancien chroniqueur a, tout de même, loué les compétences et vertus d’Amadou Ba. « Notre candidat est un haut fonctionnaire, il n’est pas comme Macky Sall. Il doit sortir. Certes Amadou Ba a des qualités mais être président de la République demande beaucoup de choses' », a ainsi soutenu M. Diop sur Seneweb TV.









A l’en croire, cette élection présidentielle sera un parcours épineux. « Je connais la politique, j’étais journaliste politique et je sais que cette élection ne sera pas facile. Mais on peut la gagner, parce que, pour moi, nous avons le meilleur candidat et il est soutenu par le Président », a ajouté Souleymane Jules Diop.