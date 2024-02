Souleymane Jules Diop : "Ce que Barthélémy Dias m'a dit sur Ousmane Sonko"

Invité de RFM matin, Souleymane Jules Diop a évoqué plusieurs sujets, notamment le dialogue national auquel Ousmane Sonko avait refusé de participer il y a plusieurs mois. Pourtant, dit-il, Barthélémy Dias lui avait assuré que le leader de l'ex-Pastef participerait.







"Février dernier, j'ai partagé le même vol avec Barthélémy Dias. Il m'a fait savoir que Macky Sall souhaitait éliminer Khalifa Sall et Sonko. Je lui ai demandé si Macky Sall organisait un dialogue avec eux, est-ce qu'ils viendront ? Barthélémy Dias m'a répondu qu'il a discuté avec Ousmane Sonko et ce dernier lui a fait savoir que si Macky Sall l'appelle au dialogue, il viendra. J'ai donc pris mes responsabilités, j'ai appelé Macky Sall, je lui ai raconté ce que Barthélémy Dias m'a dit. Je lui ai fait savoir que c'était normal que Barthélémy pense à un complot et qu'il fallait appeler tout le monde autour d'une table. C'est comme ça que Macky Sall a organisé ce dialogue", a-t-il fait savoir.





Un dialogue auquel Ousmane Sonko ne participera pas. "Avant le dialogue, j'ai appelé tous les proches de Sonko et des guides religieux pour leur demander de dire à Sonko de participer au dialogue et de répondre à toutes ses convocations au Tribunal. Il ne l'a pas fait", a ajouté l'Ambassadeur du Sénégal à l'Unesco.