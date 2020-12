Souleymane Ndéné Ndiaye : "Sans Wade, pas de retrouvailles de la famille libérale"

"Sans Abdoulaye Wade, on ne peut pas parler de retrouvaille de la famille libérale". C'est l'avis de l'ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye, qui reconnaît "le grand coup" de Macky Sall avec le retour d'Idrissa Seck et d'autres anciens ténors du Parti démocratique sénégalais (PDS). Selon lui, interrogé au micro d'iRadio, il s'agit d'un pan de la famille libérale : "Parce que, la famille libérale principale, c'est le Parti démocratique sénégalais (PDS), c'est Me Abdoulaye Wade. Le président de la République est-il en contact avec Wade ou avec les autres ? Je l'ignore. Car, Macky fait ce qu'il fait sans rien dire. Donc, je ne peux pas m'avancer sur ce point".