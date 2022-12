Souleymane Ndéné Ndiaye valide l’arrestation de Pape Alé Niang

Souleymane Ndene Ndiaye sur l'impunité des journalistes

L’ancien Premier Ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye a donné son avis sur l’arrestation de Pape Alé Niang et d’autres personnes proches de l’opposition dans l’émission Grand Jury de ce dimanche 11 décembre 2022. Interpellé par Babacar Fall, il soutient : « Ce n’est pas parce que vous êtes journaliste, que vous êtes au-dessus des lois. L’impunité des journalistes, moi je suis contre. Quand vous vous permettez de diffamer, la loi doit s’appliquer dans toute sa rigueur. Que vous soyez journaliste ou pas journaliste. Il faut que l’on soit d’accord. Liberté rime toujours avec responsabilité ».