Souleymane Ndiaye à Ousmane Sonko : "Évitons la manipulation des esprits et la victimisation continuelle"

Le directeur des infrastructures aéroportuaires et secrétaire général de la S2D, Souleymane Ndiaye, a porté la réplique à Ousmane Sonko après sa dernière sortie sur l'actualité. De la Casamance à l'affaire Adji Sarr, il a asséné ses vérités au leader de Pastef et maire de Ziguinchor.





Chers Militants,

Amis et sympathisants,

Chers concitoyens,





Après la sortie médiatique de M. Ousmane Sonko, ce vendredi 11 mars 2022, il est important d'apporter des précisions pour éviter la manipulation des esprits et la victimisation continuelle à laquelle il se livre.





Monsieur Sonko est un homme prétentieux et pas qu'un peu.





Comment le Président de la République peut-il être responsable d'une personne majeure et vaccinée, qui a la liberté d'aller et de venir comme bon lui semble, y compris la liberté d'opinion garantie par la constitution et dont il use à sa guise?





S'il est vrai qu'il reste majeur et responsable, il doit savoir que ce n'est pas au Président Macky Sall de lui dire comment mettre sa ceinture. Ce n'est le rôle de personne d'ailleurs de lui dire devant qui se déshabiller et de poser des restrictions par rapport à ses goûts et couleurs, ou de préférer un salon de massage à un kinésithérapeute.





En quoi, le Président de la République peut être responsable d'un litige entre deux personnes majeures, tous citoyens avec les mêmes droits et également protégés par la constitution, indistinctement du statut? Bien entendu, nous ne lui souhaitons aucun mal. Nous l'attendons sur le terrain du débat d'idées et des propositions politiques.





Pour ce qui concerne le stade Maître Abdoulaye Wade, il faut être limité intellectuellement et égoïste pour penser qu'une Infrastructure au profit de la nation sénégalaise, prête à être inaugurée dans un contexte où le Sénégal vient de remporter la CAN, qu'on doive reporter cette cérémonie, juste parce qu'il est jaloux de cette réalisation de son Excellence Monsieur Macky Sall Président. Il faut qu'il arrête de limiter le Sénégal à sa personne.





Il doit aussi respecter les institutions de notre pays notamment la Justice. Si lui, ne donne pas l'exemple pendant qu'il n'est qu'un simple citoyen, avec la casquette d'homme politique, à quelle posture devrions nous nous attendre de sa part, s'il devait un jour diriger le Sénégal ? Ce qui relève du décret divin.





Tous les Présidents de la République qui se sont succédés notamment les Présidents Senghor, Diouf et Wade ont fait preuve de modération dans leurs discours avant, pendant et après l'exercice du pouvoir. Et le Président Macky Sall lui-même est l'exemple du discours modéré qui jusque-là, dans une sérénité légendaire et un calme olympien travaille sans relâche à matérialiser le PSE, en tendant la main à tous les sénégalais de tout bord.





Nous avons compris les agissements du populiste Sonko qui hier encore promettait une monnaie locale s'il devenait maire de Ziguinchor et comme tant d'autres promesses, sans pour autant réfléchir aux tenants et aux aboutissants.





D'ailleurs, sur le sujet de la monnaie locale, nous l'invitons à un débat public, lui qui traite de nullards les Sénégalais qui ne partagent pas ses points de vue. Il faut qu'il comprenne pour de bon que la pensée unique est révolue et, Monsieur Sonko, comprenez bien que vous ne détenez pas le monopole de la connaissance si tant est que vous en avez et qu'elle s'enveloppe auquel cas du manteau de l'humilité qui ouvre des perspectives à l'acceptation des idées des autres et à l'adoption de posture d'ouverture.





S'agissant de la question de la Casamance, il est tout à fait légitime qu'il soit interpellé puisqu'il aspire à diriger le Sénégal et qu'on ne l'entend pas sur ces questions. Mais, ce n'est pas l'accuser de quoi que soit. Nous sommes des républicains et nous ne sommes pas dans des accusations gratuites surtout aussi graves que cela. Seulement, il est tout à fait normal, vu sa promptitude à se prononcer sur chaque actualité qu'on s'attende aussi à ce qu'il se prononce sur ces questions qui interpellent.





Quand il fait le rapport entre son élection en tant que maire et la prise d'otage des militaires sénégalais, il faut reconnaître que ce sont des propos dangereux et irresponsables. Des accusations aussi graves, si le Sénégal n'était pas une démocratie, l'auraient tout de suite conduit, et de manière tout à fait légale et compréhensible, vers une arrestation. Il faut que tout le monde évite des propos qui divisent. C'est très grave et lâche de demeurer dans la manipulation. Le Sénégal est une nation respectée partout dans le monde et ceci est le fuit du travail sérieux. Diriger ce n'est pas de l'amusement. Le leadership continental, ce n'est pas donné. Il faut aussi respecter les autres nations qui ont une bonne opinion du Sénégal. En se prononçant comme il l'a fait, il manque de sens des responsabilités et fait preuve d'irrespect aux Sénégalais d'ici et d'ailleurs.