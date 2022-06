Souleymane Ndiaye de la S2D s'étonne de la réaction de Aminata Tall

Ce matin, en lisant les journaux, nous avons été surpris par la réaction de Mme Aminata Tall qui se dresse, non contre une volonté politique, mais contre une décision que le Conseil constitutionnel a rendue en toute souveraineté.





Il est quand même important de rappeler, qu'en publiant les listes définitives pour les élections législatives, le Ministre de l'Intérieur n'a fait qu'appliquer la décision des sages tant à l'opposition qu'à la coalition au pouvoir.





Il faudrait également rappeler que les anomalies qui figuraient sur les listes de YAW n'étaient pas de simples erreurs d'agencement, mais ce sont bien des erreurs liées à des calculs politiciens de dernière minute et sans aucune forme de démocratie ou de concertation. Où est le sérieux dans tout cela ? Le principe est simple, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, puisque même Ousmane Sonko a eu à avouer que leurs listes risquaient l'invalidation.





Le comportement de Mme Aminata Tall est par conséquent douteux. Elle qui n'a jamais réagi à cette actualité électorale jusqu'à ce que l'Etat lui demande de libérer ses deux logements de fonction. Je crois qu'elle a eu droit jusque-là à tous les honneurs, durant tout son compagnonnage avec son Excellence le Président de la République Monsieur Macky Sall.





Mais, il ne faudrait pas que pour des questions crypo-personnelles qu'on essaie de porter du discrédit sur nos juridictions et l'administration de manière générale, au risque de tourner au ridicule.





Il faudrait que les gens comprennent qu'il y a des milliers et des milliers de Sénégalais compétents et que les fonctions ne sont pas à vie.