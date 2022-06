Souleymane Ndiaye de la S2D s'indigne contre le traitement dégradant des migrants africains et lance un appel à la jeunesse

La S2D / Yonou Naatangué par la voix de son Secrétaire Général Souleymane Ndiaye s'indigne devant le traitement inhumain infligé, vendredi dernier, à des migrants africains, à la frontière entre le Maroc et l'Espagne et qui a causé plusieurs morts et des blessés dont des Sénégalais.





Souleymane Ndiaye et ses camarades proposent que les migrants "soient mieux gérés et mieux traités afin d'éviter de pareilles pertes en vie humaine, car la vie humaine est sacrée indépendamment de la couleur de la peau".

Ainsi, "Afin d'offrir une meilleure protection et meilleur traitement à ces migrants, nous proposons la mise en place de dispositifs qui englobent des programmes d'accueil de ceux qui sont éligibles et de retour à ceux qui ne le sont pas, au besoin, en coordination avec les États des ressortissants concernés. Nous invitons aussi les ONG humanitaires et la Croix Rouge à assister davantage ces migrants".





Par ailleurs, bien que les pertes en vie humaines issues de l'immigration clandestine soient condamnables, "nous demandons à nos jeunes de ne pas emprunter les passages clandestins qui présentent de hauts risques, de conseille le par ailleurs directeur des infrastructures aéroportuaires.





" Il faut se réveiller de cette désillusion, ajoute-t-il, tendant à faire croire que l'Europe est la solution à tous nos problèmes et que c'est l'Eldorado. C'est plutôt en se donnant corps et âme pour ce en quoi nous croyons que l'on parvient à la réussite. Nous vivons dans un monde dans lequel aucun continent n'est épargné par la pauvreté et les inégalités. Il faut arriver à changer la perception que nous avons de nous-mêmes, des autres et du monde".