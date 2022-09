Souleymane Ndiaye : "Les choix faits sont très pertinents et nous encourageons l'équipe gouvernementale"

C'est le message adressé par Souleymane Ndiaye, secrétaire général de la S2D, à ses militants et sympathisants. Ce, suite à la nomination du Premier ministre et de son gouvernement. Pour le directeur des infrastructures aéroportuaires, "Les choix faits sont très pertinents et nous encourageons l'équipe gouvernementale". Voici l'intégralité de sa réaction.





Chers Responsables,

Chers Militants,

Chers Sympathisants,

Chers Compatriotes,





Par la présente, je tiens à féliciter le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall pour le nouveau Gouvernement mis en place, ce 17 septembre 2022.





Je félicite également le nouveau Premier Ministre Monsieur Amadou Bâ qui est un éminent intellectuel, un homme de consensus, ainsi que tous les ministres membres du gouvernement. Les choix faits sont très pertinents et nous encouragerons l'équipe gouvernementale dans le déroulement de la feuille de route déclinée par son Excellence le Président de la République Monsieur Macky Sall et son Premier Ministre.





Comme le souhaite le Président de la République, il faudra être très à l'écoute et proche des citoyens avec lesquels il faut entretenir un lien permanent.





Pour ma part, je reste encore plus engagé à soutenir le Président de la République à matérialiser son projet de société pour la nation sénégalaise.





Monsieur Souleymane Ndiaye,

Secrétaire Général de la S2D