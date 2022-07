[En images] Souleymane Ndiaye, Roi du Balantacounda !

Souleymane Ndiaye, Roi du Balantacounda !

Une foule et de la joie !Une joie contagieuse et déferlante. Le Balantacounda a déjà fait son choix ! C’est en tout cas l’idée que l’on pourrait se faire après la déferlante BBY. Celui qui a réussi cet exploit, jusqu’à noyer l’opposition, s’appelle Souleymane Ndiaye. Le directeur des infrastructures aéroportuaires se présente ainsi comme l’homme de la situation. Par sa présence continue sur le terrain, le département vibre au nom de BBY. Il parle, discute, rencontre jeunes, femmes, vieux et adultes, fédère des opinions avec comme unique et seul but, donner la majorité à sa coalition. D’un dynamisme extraordinaire, M. Souleymane Ndiaye sillonne chaque jour les artères de la commune de Goudomp pour convaincre les électeurs de sa localité à voter massivement pour leur coalition afin de voir Goudomp sortir carrément de l'ornière. Lui, il a cette ambition. La volonté ne lui manque pas.





Le nouvel homme fort du département, devenu un espoir pour les jeunes, femmes et adultes, n'a pas manqué de dire aux populations que l'accompagner, c’est en fait soutenir le Président Sall dans son ambition de réaliser tous ses projets dans ce département. Faire de Goudomp une ville neuve, ville futuriste.





Cependant, avec l’engouement des populations autour de M. Souleymane Ndiaye, l’espoir est permis de voir Goudomp réaliser un vote à 99% en faveur de BBY. C’est dans les cordes du directeur des infrastructures aéroportuaires, Souleymane Ndiaye, dénommé Roi naturel du Balantacounda. L'homme de la situation à l’écoute de la population.