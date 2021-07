Soutien aux étudiants kaolackois "orphelins de maire" : Abdoulaye Khouma galvanise les pensionnaires de l'UASZ

Après la première assistance qu'il leur avait apporté pour résoudre définitivement les problèmes d'hébergement, Abdoulaye Khouma a encore soulagé les étudiants de l'université de Ziguinchor ressortissants de Kaolack. Le leader de la Coalition "Domi Kaolack" a choisi de passer tout un week-end avec eux pour les besoins des journées d'intégration de leur amicale. Considérant que c'est la meilleure manière de consacrer la formule "étre à vos côtés", le Candidat à la Mairie de Kaolack leur a encore offre 3000 tickets de restauration. Une occasion qu'il a saisi pour fustiger l'indifférence de l'équipe municipale sortante face à la situation des étudiants originales de Kaolack, "orphelins de Maire" dans toute les universités du Sénégal. Aussi a-t- il promis, une fois élu, de veiller au rétablissement de la Justice et de l'équité sociales dont sont privés ces jeunes étudiants alors que le budget de la mairie peut et doit les prendre en compte.







Avocat des artisans





Convaincu que l'avenir, le développement et l'émergence de Kaolack est entre les mains des jeunes apprenants et entreprenants, Abdoulaye Khouma les a appelé à la persévérance dans la culture de l'excellence. "Je suis toujours prêt à vous soutenir, vous accompagner pour de meilleures conditions de vie et d'apprentissage. Mais retenez qu'aujourd'hui, c'est le savoir qui guide le monde. Soyez studieux en travaillant sans relâche pour être des citoyens modèles et utiles à notre très cher pays, le Sénégal.Votre localité de Kaolack fonde beaucoup d'espoir sur vous", a lancé M. Khouma en direction des étudiants.