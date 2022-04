Soutien aux jeunes : Les nouveaux chantiers de Macky Sall

Le Président de la République drague la jeunesse. Ce mercredi 6 avril, en Conseil des ministres, il a invité le Gouvernement à examiner les voies et moyens en vue de faciliter l’accès des jeunes au foncier, notamment, agricole, de mettre en place un guichet spécial "accès des jeunes au logement" dans le cadre du projet "100.000 logements" à déployer dans les départements. Ce, en sus de développer un programme national de valorisation des cultures urbaines et d’amplifier avec l’écosystème numérique, le soutien de l’Etat aux Startups initiées par les jeunes.



Auparavant, Macky Sall a demandé, au Ministre de la Jeunesse, de veiller à la consolidation de l’organisation et du fonctionnement du Conseil national de la Jeunesse, structure qui doit être renforcée à tous les échelons (national, régional, départemental, arrondissement, communal).



En effet, lors de cette réunion avec ses ministres, il est revenu sur la semaine départementale de la jeunesse et de la stratégie de promotion des jeunes dont le thème «accentue la mobilisation pour la bonne préparation des jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026».



«Le Chef de l’Etat a voulu, par sa présence, marquer davantage son soutien aux jeunes, magnifier "la force de la détermination" des jeunes, dans la valorisation du capital humain national et la réalisation de notre ambition pour un Sénégal émergent à l’horizon 2035.Le Président de la République demande, dès lors, au Gouvernement, d’assurer l’organisation régulière des semaines de la jeunesse, qui demeurent des moments populaires d’échanges, de communication et d’évaluation des politiques en faveur des jeunes», relève-t-il dans le communiqué du Conseil des ministres.



Macky Sall a, de ce fait, affirmé l’importance de consolider le triptyque "Formation, Entreprenariat et Emploi", comme socle de la stratégie de promotion des jeunes. «Le Président de la République rappelle, à cet égard, l’impératif d’assurer un suivi de proximité, de la territorialisation (dans les départements et communes) du programme d’urgence " XËYU NDAW ÑI", dont les premiers résultats sont très satisfaisants : 62 334 emplois sur 65000 prévus, soit un taux de près de 96%, compte non tenu du recrutement de 20.000 emplois supplémentaires planifié en 2022 », souligne-t-on.



Tout en signalant l’impératif d’assurer un fonctionnement optimal des Pôles Emploi et Entreprenariat des jeunes, avec la montée en puissance des équipes de l’ANPEJ, du 3FPT et de la DER/FJ, ainsi que le déploiement d’une communication adaptée aux cibles.



Par ailleurs, le Président de la République indique la nécessité de renforcer la formation civique des jeunes à travers les curricula de formation et l’intensification des actions du service civique national, rénové.



Il invite, «dans la même dynamique, le Ministre de la Jeunesse, à assurer un suivi spécial de la mise en œuvre du programme de réalisation des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté, espaces modernes, d’éducation citoyenne et de promotion de la vie associative».