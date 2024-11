Soutien aux PME-PMI : Serigne Mboup plaide pour la réduction des agences publiques

Serigne Mboup, le président de la Chambre de commerce de Kaolack, par ailleurs patron des chambres consulaires nationales, a plaidé ce jeudi pour une réduction drastique du nombre d’agences publiques et de directions nationales oeuvrant dans l’appui et l’encadrement du secteur privé. L’homme d’affaires présidait le lancement de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat dans la commune. Le président de l’Union nationale des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal (UNCIAS) est adepte du moins d’État dans l’appui du secteur privé.





Selon lui, la pléthore d’agences publiques dans ce domaine est loin d’être un gage d’efficacité. « Au Sénégal, de nombreuses agences et directions publiques interviennent dans l’encadrement du secteur privé avec des résultats en total déphasage avec les ressources financières énormes dépensées pour leur fonctionnement. Au même moment, les chambres consulaires, dont le rôle de structure d’appui économique (SAE) est notoire, reçoivent mensuellement des subventions publiques de 26 millions sous la forme de ristournes d’impôts", a souligné le patron de la principale Chambre consulaire régionale.





Une disparité dans le traitement soulignée pour mieux plaider en faveur des chambres consulaires dans l’appui et l’encadrement des PMI-PMI. « Des études menées par l’ANSD montrent que les chambres consulaires régionales sont les premières en termes de notoriété, en ce qui concerne les structures connues pour l’encadrement des acteurs économiques, loin devant des agences telles que l’ADEPME et autres directions nationales . Aussi, il est temps de mettre fin à la pléthore d’agences publiques qui se chevauchent et coutant cher aux contribuables pour des actions qui relèvent de la responsabilité des chambres consulaires", a soutenu Serigne Mboup.





Ce dernier intervenait au lancement officiel de la 12e Semaine mondiale de l’entrepreneuriat organisée dans la capitale régionale du Saloum. À cette occasion, plusieurs jeunes entrepreneurs, dont des femmes et des étudiants de l’USSEIN, ont exposé leurs initiatives en matière économique avec l’appui de programmes publics tels que l’Agri-jeunes ou de partenaires techniques comme l’USAID. D’autres activités comme des road show itinérants et des journées portes ouvertes figurent dans l’agenda de cette semaine initiée par la Chambre de commerce de Kaolack.