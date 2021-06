Soutiens aux jeunes entrepreneurs sénégalais: Le ministre français Franck Riester «séduit» par le modèle de financement de la DER

Après une présentation de quelques projets, M. Riester a salué ces modèles qui « permettent de répondre aux besoins de formation, de mobilité, en matière d’agro-alimentation pour accompagner l’agriculture, les filières agricoles. Bref, tout ce qui permet de donner des opportunités à la jeunesse sénégalaise, aux entrepreneurs sénégalais, de réaliser leurs rêves ».

« Je crois absolument à vos projets. On va vraiment vous aider, encore davantage qu’on le fait. On va accélérer parce que le potentiel est immense, c’est un potentiel culturel, un potentiel économique, technologique et c’est un potentiel d’épanouissement pour les jeunes », a insisté Franck Riester. Ce dernier a, d’ailleurs, annoncé que « l’Agence française de développement (Afd) est partie prenante, l’Ambassade de la France au Sénégal accompagne aussi les projets à travers des moyens financiers et des équipes dédiées, la Banque publique d’investissement de France (BPI) qui est présente aussi et accompagne le Sénégal à travers des financements ».

Pour l’hôte de la DER, « tous les outils et toutes les équipes de la France seront mobilisés pour accompagner l’entreprenariat sénégalais pour aussi soutenir la société civile sénégalaise dans la réalisation de ses ambitions et de ses rêves ».

Pour sa part, Papa Amadou Sarr a rappelé que depuis sa création, la Délégation générale à l’entreprenariat rapide, a investi prés de 60 milliards de francs CFA pour accompagner les jeunes et les femmes. « On a également un nouveau projet dans le cadre du plan d’urgence d’emploi des jeunes, initié par le Président Macky Sall », a-t-il souligné au cours de la rencontre.

Près de 150.000 entrepreneurs à accompagner dans les trois prochaines années



M. Sarr indique, en outre, que la DER prévoit d’accompagner près de 150.000 entrepreneurs dans les trois (03) ans qui viennent en termes de financements et de renforcement de capacités. « Nous soutenons aussi les entrepreneurs qui s’activent dans le domaine des technologies, de la réalité virtuelle, de l’intelligence artificielle, mais également pour l’utilisation des technologies dans l’agriculture, l’élevage, et de la pèche, à hauteur de 3 milliards de francs CFA », a-t-il fait savoir. Et d’ajouter : « La visite du ministre français dans nos locaux confirmera non seulement le partenariat que la France a avec le Sénégal. La France nous a prêté le montant de 20 million d’Euro (13.119.140.000 Fcfa) pour aider les femmes et jeunes entrepreneurs ».

A noter, par ailleurs, que les deux délégations ont profité de cette rencontre pour présenter toutes leurs condoléances à la presse suite au décès, lundi matin, des 3 agents de Leral.net au cours d’un accident de la route.